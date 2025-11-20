Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους έχει αφεθεί η πρώην αθλήτρια η οποία κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε σπείρα απατεώνων. Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της τα χρήματα που βρέθηκαν στον λογαριασμό της τα κατείχε νόμιμα ενώ ο αδερφός της διαφεύγει στο εξωτερικό.

Για το κύκλωμα απάτης έχουν προφυλακιστεί στο σύνολο 14 άτομα από τους 44 μέχρι στιγμής κατηγορούμενους.

Η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατά την απολογία της αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Για τις συνομιλίες που ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με τον αδελφό της, ισχυρίστηκε ότι ήταν στο πλαίσιο της καθημερινότητας και όσον αφορά στα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή της, είπε προφορικά πως αυτά προκύπτουν από αγοραπωλησία που έχει γίνει σε ακίνητο της κατοχής της.

Η 37χρονη κατηγορείται ότι έχει περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση της συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους.

Στο εξωτερικό ο αδερφός της

Ο αδελφός της, που φέρεται να έχει ενεργό ρόλο στο κύκλωμα, διαφεύγει στο εξωτερικό.

Πληροφορίες από την πλευρά της υπεράσπισής του αναφέρουν, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 20/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» είναι σε συνεννόηση με τις Αρχές για να παραδοθεί τις επόμενες μέρες και να απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.