Ελεύθερη έφυγε από το ανακριτικό γραφείο, μετά την απολογία της, η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε ολυμπιακούς αγώνες και φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες με τζίρους εκατομμυρίων.

Στην 37χρονη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απολογία της η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε την εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της – ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» – στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται, ενώ χθες πήραν το δρόμο για τη φυλακή πέντε από τους συνολικά 24 που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός.

«Είναι ένα ράκος»

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 37χρονης, Όθωνας Δημοσθένους, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους υποστήριξε την αθωότητα της εντολέως του. «Πείσαμε και τον εισαγγελέα και την κυρία ανακρίτρια ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την υπόθεση. Της επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος τυπικά λόγω της φύσεως να πηγαίνει μία φορά στο τμήμα κάθε μήνα και είναι ελεύθερη» ανέφερε αρχικά ο κ. Δημοσθένους.

Ερωτηθείς για την ψυχολογική κατάσταση της αθλήτριας, ο δικηγόρος τόνισε: «Είναι ένα ράκος. Θέλει να γυρίσει στο παιδί της. Θέλει να σταθεί στα πόδια της και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα».

Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο κ. Δημοσθένους σημείωσε: «Προσκομίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί από τους οποίους δεν προκύπτει κανένα τέτοιο είδος χρηματικό ποσό. Επομένως αυτή η κατηγορία δεν ευσταθεί».

Οι συνομιλίες και τα χρήματα στο σπίτι

Σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο συνήγορος επεσήμανε: «Οι συνομιλίες αποδομήθηκαν όλες. Προφορικά με όλα τα στοιχεία, αποδείχθηκε κατ’ εμάς τουλάχιστον ότι αποτελεί μια καθημερινή συνομιλία μεταξύ συγγενικών προσώπων».

Για το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στην οικία της, ο κ. Δημοσθένους διευκρίνισε: «Αποδείχθηκαν από πού προέρχονται τα χρήματα που βρέθηκαν σπίτι της. Είναι μια πραγματικότητα ότι έχει πωληθεί σπίτι από συγγενικό πρόσωπο και τα οποία βοηθούσε την κοπέλα, η οποία λόγω τέκνου δεν μπορεί να εργάζεται κανονικά και έτσι υπάρχει η συνδρομή από τη μητέρα της».

Σε ερώτηση για την εμπλοκή του αδελφού της στην υπόθεση, ο δικηγόρος απάντησε: «Δεν το γνωρίζω. Σας είπα έχει σχέση με συγγενικό πρόσωπο το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην οργάνωση. Αυτά είναι για την ανάκριση», ενώ κλείνοντας μετέφερε το μήνυμα της εντολέως του: «Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και θέλει να βοηθήσετε να προστατευτεί το παιδί της και η ίδια».