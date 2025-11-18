Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους ως μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά με τον εκτιμώμενο …τζίρο να ξεπερνά το αστρονομικό πόσο των 7.600.000 ευρώ.

Μεταξύ των πέντε που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και δεν είπε κουβέντα ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε μια μαραθώνια διαδικασία ο ένας μετά τον άλλον οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις καθώς είναι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους λογιστές ή τους δημόσιους υπαλλήλους και παγίδευσαν τους πολίτες με τους οποίους επικοινωνούσαν, στην πλειονότητα τους ηλικιωμένοι

Με πρόσχημα επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών ή δήθεν κινδύνους ασφαλείας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποσπούσαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μετρητά και κοσμήματα, είτε με ραντεβού κατ’ οίκον είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι».

Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις απάτης και κλοπών που, σύμφωνα με τη δικογραφία, ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2023.

Δυο μήνες αργότερα εμφανίζονται να έστησαν το αρχηγείο και το τηλεφωνικό στο Ζευγολατιό Κορινθίας αλλά και επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Χαρακτηριστικό του οργανωμένου τρόπου που δρούσε το κύκλωμα είναι, σύμφωνα με την κατηγορία, ότι διέθετε περίπου 40 τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking. Φέρονται, μάλιστα, να πραγματοποιούσαν καθημερινά κλήσεις από περίπου 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας τα ανυποψίαστα θύματα.

Αύριο, μεταξύ των κατηγορουμένων που θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου είναι και η 37χρονη αθλήτρια, η οποία είχε συμμετάσχει σε δυο Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της -ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» – στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.