Νέες αποκαλύψεις για παράνομες συνδέσεις ύδρευσης και ηλεκτροδότησης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Μάνδρας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτοσχέδιο δίκτυο ύδρευσης μήκους 1,5 χιλιομέτρου, μέσω του οποίου τροφοδοτούνταν παράνομα αρκετές κατοικίες.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και αποξηλώθηκε καλώδιο 100 μέτρων, το οποίο ήταν παράνομα συνδεδεμένο σε πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και παρείχε ρεύμα σε σπίτια της περιοχής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 2025 από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 19-11-2025, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Μάνδρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού συνδεδεμένο με λάστιχο μήκους -1.500- μέτρων σε δημοτική παροχή υδροδότησης.

Επιπλέον, αποξηλώθηκε από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καλώδιο -100- μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν -113- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -9- παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν -4- άδειες κυκλοφορίας και -8- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.