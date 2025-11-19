Εννέα κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες πήραν σήμερα τον δρόμο για τη φυλακή, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισμένων για την υπόθεση στους 14.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Ωστόσο, δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι.

Η μαραθώνια διαδικασία στο ανακριτικό γραφείο ολοκληρώθηκε σήμερα, με τους υπόλοιπους από τους συνολικά 44 κατηγορούμενους που έδωσαν εξηγήσεις να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ των 30 που έφυγαν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο ήταν και η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε ολυμπιακούς αγώνες, η οποία απολογήθηκε νωρίς το πρωί.

Στην 37χρονη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απολογία της η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε την εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της – ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» – στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Η 37χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε πως υπάρχουν στοιχεία που θα αποδείξουν τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων, ενώ αναφερόμενη στον αδελφό της εμφανίζεται να είπε πως οι επικοινωνίες τους ήταν στο πλαίσιο της καθημερινότητας.