Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί, ξεκινά στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024, όταν το παιχνίδι «crazy dance» στο οποίο είχε ανέβει μαζί με τον αδερφό του έσπασε κατά τη διάρκεια περιστροφής, εκσφενδονίζοντας τον νεαρό στο έδαφος.

Μάρτυρες του γεγονότος ήταν τα δύο αδέρφια του θύματος και η μητέρα του, με τους οποίους παραθέριζε στην περιοχή. Η αυτοψία των πραγματογνωμόνων αποκάλυψε ότι το παιχνίδι αποτελούσε ιδιοκατασκευή, με σοβαρές φθορές και σκουριασμένα μεταλλικά στηρίγματα.

Στο εδώλιο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θα καθίσουν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που παραμένει προσωρινά κρατούμενος), η σύζυγός του ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, ο χειριστής του παιχνιδιού και ένας μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος.

«Αύριο πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε στο thestival.gr ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει εμπλακεί και στο παρελθόν σε σειρά περιστατικών, καταγγελιών και παραβάσεων, τα οποία —όπως λέει— οδήγησαν μεθοδευμένα στο θάνατο του παιδιού του.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση και ειδικότερα για τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι, η τότε δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, κηρύχθηκε έκπτωτη. Μετά από αναβολή τον Οκτώβριο, αναμένεται να δικαστεί τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παράβαση καθήκοντος. Η κατηγορία συνδέεται με τη λειτουργία του λούνα παρκ, που δεν διέθετε τεχνική άδεια για τη θερινή περίοδο του 2024, ενώ η άδεια του 2023 είχε εκδοθεί χωρίς τον απαραίτητο τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο φορέα.

Μαζί με την πρώην δήμαρχο παραπέμφθηκαν σε δίκη ακόμη επτά άτομα: δύο πρώην αντιδήμαρχοι (Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών), η αρμόδια υπάλληλος για τον έλεγχο κοινοχρήστων χώρων και την επιβολή προστίμων, δύο δημοτικοί υπάλληλοι —μεταξύ των οποίων ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών— καθώς και δύο μηχανολόγοι μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.