Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος γιος του «Κούνελου» που συνελήφθη, γιατί φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στα Βορίζια.

Ο νεαρός απολογήθηκε περίπου μία ώρα και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ενώ αφέθηκε ελεύθερος, γιατί υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Έτσι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Εν τω μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν σήμερα το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.

Η μητέρα του νεαρού σε δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι το παιδί της δεν έχει καμία σχέση και πως στη θέση του θα μπορούσε να βρίσκεται ο οποιοσδήποτε.

«Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο», είπε, προσθέτοντας ότι «περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη».

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Απόστολος Λύτρας σημείωσε ότι η εξέλιξη προέκυψε με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για το που ακριβώς βρισκόταν ο 23χρονος την επίμαχη ωρα και τον ισχυρισμό του ίδιου ότι απλώς πήρε το αυτοκίνητό του για να πάει στο σπίτι του μετά το γάμο στον οποίο παρευρέθηκε. Ο ίδιος διέψευσε ότι υπάρχει βίντεο που τον απεικονίζει μπροστά στο σπίτι.

Από την πλευρά της η Θεονύμφη Μπέρκη σημείωσε ότι είναι αυστηρά αδύνατη, νομικά και μόνο, η προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.