Ένας 27χρονος υπήκοος Αλβανίας ταυτοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ότι είναι ο νεκρός άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε καμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Αυτό προκύπτει έπειτα από την ανάλυση DNA που έγινε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια και την αντιπαραβολή με γενετικό υλικό από συγγενικό του πρόσωπο.

Για τον 27χρονο είχε δηλωθεί εξαφάνιση και είχε βγει Silver Alert, ενώ πρόκειται για άτομο που δεν έχει ποινικό παρελθόν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αλβανία.

Το τελευταίο είναι στοιχείο που περιπλέκει τις έρευνες, καθώς πρόκειται για ένα καλά σχεδιασμένο και εκτελεσμένο σχέδιο εξόντωσης, που παραπέμπει σε οργανωμένο έγκλημα και μαφία. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη για το τι ακριβώς έχει συμβεί.