Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης ενός 27χρονου από τη Χαλκίδα, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία.

Ο θείος και ο ξάδελφος του αγνοούμενου μίλησαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τη μυστηριώδη εξαφάνιση.

«Είχε χαθεί στις 4 του μήνα. Μετά ψάξαμε και βρήκαμε το αυτοκίνητό του, κι από τότε ανέλαβε η αστυνομία», είπαν οι συγγενής του 27χρονου. «Ήταν παιδί ήσυχο σπίτι, δουλειά, και κανένας καφές καμιά φορά, ήταν παντρεμένος».

Το όχημά του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή Βίλια, κοντά στην πρωτεύουσα. Για τον εντοπισμό του μάλιστα εκδόθηκε και Silver Alert, σύμφωνα με το Lamia Report.

Σύμφωνα με τους συγγενείς του, η γυναίκα του είχε αναφέρει πως την ημέρα της εξαφάνισης της είπε ότι είχε μια δουλειά. «Την τελευταία φορά που μίλησαν, της είπε “κλείσε, έχω δουλειά”. Δεν είχε υποψιαστεί τίποτα. Συνήθιζε να βγαίνει κάποιες φορές το απόγευμα για καφέ με φίλους», σημείωσε ο ξάδελφός του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν ήδη ληφθεί δείγματα DNA από τον πατέρα και τα παιδιά του 27χρονου, προκειμένου να γίνει σύγκριση με το γενετικό υλικό του νεκρού που βρέθηκε καμένος μέσα στο αυτοκίνητο.

Είχε δεχθεί απειλές ο 27χρονος που εξαφανίστηκε – Του έλεγαν «θα σε κάψουμε»

Ο ξάδελφος αποκάλυψε επίσης ότι την Τρίτη πριν χαθεί, ο 27χρονος είχε φύγει με έναν φίλο για τη Θήβα. «Τον άφησε εκεί, έφυγε και δεν γύρισε ποτέ. Προσπαθούσαμε να τον καλέσουμε, αλλά δεν απαντούσε. Ο φίλος επέστρεψε μόνος στη Χαλκίδα», ανέφερε.

Στο καμένο όχημα εντοπίστηκαν μια ζακέτα, τσιγάρα, καφέδες και ένας φορτιστής, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα.

Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, ο 27χρονος είχε δεχθεί απειλές από το περιβάλλον του πρώην συντρόφου της γυναίκας του. «Τον απειλούσαν ότι θα τον κάψουν επειδή παντρεύτηκε τη γυναίκα εκείνου. Εκείνος τους έλεγε “ελάτε αν σας βαστάει” και αυτοί απαντούσαν “θα σε κάψουμε”», ανέφερε ο ξάδελφος.

Το σόι του 27χρονου εντόπισε το αυτοκίνητο εγκαταλειμμένο κοντά σε ένα γήπεδο. «Μας είπαν ότι ήταν εκεί από την Κυριακή το βράδυ», συμπλήρωσε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία φαίνεται πως είχε πρώτα δεθεί πισθάγκωνα και στη συνέχεια εκτελεστεί με πυροβολισμό, πριν το σώμα του καεί μέσα σε αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από την Αττική. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση του θύματος και την εξιχνίαση του εγκλήματος.