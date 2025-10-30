Δύο συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που σχεδίασε και εκτέλεσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο.

Οι δράστες είναι 28 ετών, ομογενείς από τη Γεωργία και με συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Σημειώνεται πως η δολοφονία είχε λάβει χώρα πρωινές ώρες στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Πώς έγινε η δολοφονία του επιχειρηματία

Ο Δημοσθένους δέχθηκε πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από την οικία του, ενώ επέβαινε στο όχημά του συνοδευόμενος από τον γιο του.

Το αυτοκίνητό του φέρεται να ανακόπηκε από όχημα τύπου βαν, ενώ στη συνέχεια άγνωστο άτομο με μοτοσικλέτα προσέγγισε το όχημά του και άνοιξε πυρ εναντίον του.

Ο γιος του επιχειρηματία προσπάθησε άμεσα να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά καθ’ οδόν το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Το θύμα φαίνεται να υπέκυψε στα τραύματά του εντός του οχήματος.