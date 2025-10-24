Στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων προσήλθε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 18χρονος μητροκτόνος, που σκότωσε τη μητέρα του πνίγοντάς τη με μετσέτα. Έπειτα από μαραθώνια απολογία κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Εν τω μεταξύ, με δήλωσή τους στο trikalavoice.gr, οι συνήγοροι υπεράσπισής του επιμένουν στη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης:

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση.»

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τη μητροκτονία στα Τρίκαλα – Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης

Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη μητροκτονία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα με θύμα μία 54χρονη.

Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 54χρονης που δολοφονήθηκε από τα χέρια του νεαρού αποκαλύπτουν την ωμότητα της πράξης καθώς η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα, που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, κάτι το οποίο δείχνει τον βασανιστικό θάνατο της γυναίκας από τα χέρια του γιου της.

Ο 18χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, φέρεται να είπε στην κατάθεσή του πως σκότωσε την 54χρονη επειδή τον εξέθετε στην κοινωνία.

Παράλληλα ο γιος της 54χρονης υποστήριξε πως δεχόταν bullying από τους συμμαθητές του, γιατί ήταν παιδί χωρισμένων γονιών.