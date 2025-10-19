Συνελήφθη 48χρονος στο Περιστέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο οποίος είχε κάνει ανάρτηση στο Facebook κρατώντας ένα πιστόλι στο χέρι. Η ανάρτηση κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, που εντόπισαν τον άνδρα και τον συνέλαβαν στο σπίτι του.

Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει τέσσερα φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το πιστόλι και γεμιστήρας με τέσσερα φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.