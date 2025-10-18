Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στο νησί της Κεφαλονιάς όπου μία 17χρονη επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε βάρος μιας 13χρονης.

Τo Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα σοκαριστικό βίντεο από την βάναυση κακοποίηση της 13χρονης που τράβηξε με το κινητό μέλος της παρέας της 17χρονης.

Η 17χρονη μετά τη βάναυση κακοποίηση συνέχισε να απειλεί με ηχητικά μηνύματα την 13χρονη.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω», ακούγεται να λέει η 17χρονη στο ηχητικό μήνυμα.

Η μητέρα της 13χρονης κατήγγειλε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η 17χρονη επιτίθεται στην κόρη της και πως δέχεται συστηματική κακοποίηση από αυτήν τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη, τους γονείς της καθώς και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση βιντεοσκοπώντας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.