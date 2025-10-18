Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ιωνίας. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής και έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική στη «Ζούγκλα», «η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος», με τις πρώτες φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα πριν φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχουν τραυματίες ή εγκλωβισμένοι, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο λίγο αργότερα.