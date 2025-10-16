Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης σε σχολείο του Βόλου, όταν ένα παιδί μόλις 12 ετών φέρεται να απείλησε συμμαθητή του με σουγιά, ζητώντας του χρήματα.

Ο μαθητής της Α΄ Γυμνασίου πλησίασε τον συμμαθητή του και τον απείλησε με μαχαίρι μήκους περίπου πέντε εκατοστών. Ο 12χρονος φέρεται να απαίτησε χρήματα, όμως ο συμμαθητής του αντέδρασε ψύχραιμα και ενημέρωσε άμεσα τον διευθυντή του σχολείου. Εκείνος κάλεσε τον μαθητή στο γραφείο του, του πήρε τον σουγιά και ειδοποίησε την αστυνομία.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου συνέλαβαν τον ανήλικο, ειδοποιώντας παράλληλα τη μητέρα του. Ο μαθητής υποστήριξε ότι επρόκειτο για «πλάκα» και ότι είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με φίλους του.

Η Εισαγγελέας Ανηλίκων άσκησε δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 12χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας, ενώ δεν ασκήθηκε δίωξη σε βάρος της μητέρας του.