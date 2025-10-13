Στα Βριλήσσια επικράτησε πανικός, όταν ένας 45χρονος οπλισμένος με τσεκούρι προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, σπάζοντας τζάμια σε σπίτια και σε ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο άνδρας ουρλιάζοντας και κραδαίνοντας το τσεκούρι, επιτέθηκε στο σταθμευμένο όχημα στην οδό Κολοκοτρώνη, σπάζοντας το παρμπρίζ και άλλα τζάμια. Τα χαρακτηριστικά πλάνα έδειχναν τον δράστη να χτυπά το αυτοκίνητο, ενώ οι γείτονες, σοκαρισμένοι, έσπευσαν να ειδοποιήσουν την αστυνομία και τις δημοτικές υπηρεσίες.

Η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο, όπου και συνέλαβε τον 45χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στις Αρχές που έχει απασχολήσει ξανά για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών. Ακολούθως, πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.