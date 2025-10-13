«Σφραγίδα» συνταγματικότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικράτειας στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στην έγκριση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ.

Το σχέδιο ΠΔ είχε μπει στο «μικροσκόπιο» του Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (146, 147, 148, 149/2025) και πλέον με την υπ΄ αριθμ΄135/2025 γνωμοδότηση κρίνεται συνταγματικό και νόμιμο με παρατηρήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κρίθηκε ότι το επίμαχο ΠΔ είναι μέσα στο πνεύμα των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ που έχουν, ήδη, εκδοθεί.

Οι σύμβουλοι Επικράτειας σημειώνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προέλεγχος, ενώ παράλληλα καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του.

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.

Έτσι, ο νομοθέτης προβλέπει τη δυνατότητα να νομιμοποιηθούν οι άδειες που βρέθηκαν στον «αέρα» μετά την απόφαση του ΣτΕ, πληρώνοντας ένα περιβαλλοντικό ισοδύναμο.

Το κείμενο της γνωμοδότησης του ΣτΕ θα δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.