Σκηνές από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Αττική, όταν περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε κλεμμένο όχημα στη λεωφόρο Κηφισού.

Ο οδηγός, στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, δεν σταμάτησε και ξεκίνησε καταδίωξη που κατέληξε σε μία σύλληψη. Πιο αναλυτικά, στη 01:40 τα ξημερώματα το περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, ένα ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα από την οδό Άγκυρας στη Νέα Σμύρνη.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, με τους αστυνομικούς να το ακολουθούν μέχρι τη συμβολή των οδών Εύβοιας και Κωνσταντινουπόλεως, όπου έκαναν σήμα στον οδηγό για έλεγχο.

Όμως, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη μέχρι τη συμβολή των οδών Γούναρη και Μασσαλίας. Εκεί οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζή.

Οι αστυνομικοί καταδίωξαν πεζή τους δύο υπόπτους και κατάφεραν να συλλάβουν τον οδηγό, ηλικίας 25 ετών, ενώ ο συνοδηγός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.