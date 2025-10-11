Φρίκη προκαλούν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας αναφορικά με το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε την Παρασκευή 10/10 στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο 31χρονος εντοπίστηκε μέσα σε μία λίμνη αίματος, δεμένος και νεκρός στο διαμέρισμα που διέμενε.

Ο 48χρονος ομοεθνής του και συγκάτοικός του που ήταν μαζί του στο σπίτι κατάφερε να λυθεί και με τραύματα στο κεφάλι και tie wrap στα χέρια βγήκε στον δρόμο και καλεί σε βοήθεια.

Σε βίντεο ντοκουμέντο ο 48χρονος ουκρανικής καταγωγής γεμάτος αίματα και με μονωτική ταινία στο μέτωπό του μπαίνει σε κοντινό σούπερ μάρκετ.

Ουρλιάζοντας ο άνδρας φώναζε να κληθεί η αστυνομία και ξαναβγαίνει έντρομος στον δρόμο. Εκεί συναντά τη μητέρα του φίλου του. Ανεβαίνουν μαζί στο διαμέρισμα, όπου η ίδια ξεσπάει σε κλάματα και λυγμούς βλέποντας νεκρό και βασανισμένο τον γιο της.

Λίγα λεπτά αργότερα φθάνει η αστυνομία και ισχυρές δυνάμεις αποκλείουν το σημείο.

Ο 48χρονος περιέγραψε τις στιγμές φρίκης που έζησε όταν τέσσερις άνδρες, όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του, μπήκαν στο διαμέρισμα που έμενε με το 31χρονο θύμα και τους χτύπησαν ανελέητα.

Όπως είπε στους Αστυνομικούς τους έδεσαν με μονωτική ταινία και tie wrap στα χέρια, με τον 48χρονο να βλέπει τον φίλο του να ξεψυχάει.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα φρουρούμενος.

Το θύμα ήταν γνώριμο στις Αρχές

Tο θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για κλοπές. Μάλιστα, μέσα στο διαμέρισμα των δύο ανδρών βρέθηκε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο νεκρός δε φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο και ο θάνατος του φαίνεται να προήλθε πιθανότατα από τον άγριο ξυλοδαρμό. Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης και έτσι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για τα κίνητρα του εγκλήματος

Οι αρχές, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο οι 2 άνδρες να πιάστηκαν στα χέρια πριν τα μοιραία χτυπήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι στο διαμέρισμα υπήρχαν στο σύνολο 3 άτομα, ο νεκρός και άλλοι 2 δεμένοι, εκ των οποίων ο ένας έφυγε πριν έρθει η αστυνομία.