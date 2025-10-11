Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση που συγκλονίζει τον Άγιο Παντελεήμονα, μετά τον εντοπισμό ενός 31χρονου άνδρα νεκρού μέσα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σεράφη.

Ο άνδρας διέμενε εκεί μαζί με τον 47χρονο φίλο του, ο οποίος βρέθηκε επίσης μέσα στο σπίτι τραυματισμένος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το θύμα φαίνεται να έχει «ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου», ενώ εντοπίστηκε δεμένο με tie wrap στα χέρια, γεγονός που σοκάρει.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ πρόβαλε ένα ιδιαίτερα σκληρό βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ, στο οποίο ο τραυματισμένος άνδρας προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια. Στις εικόνες διακρίνεται αιμόφυρτος, ενώ φαίνονται καθαρά και τα tie wrap στα χέρια του.

Αυτό που έχει κινήσει το έντονο ενδιαφέρον των Αρχών είναι ότι, όταν εντοπίστηκε, είχε ακόμη δεμένα τα χέρια του, γεγονός που γεννά ερωτήματα σχετικά με το πώς κατόρθωσε να μετακινηθεί και να ζητήσει βοήθεια, χωρίς να λυθεί.

Λίγο πριν την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, κατέφθασε και η μητέρα του θύματος, θέλοντας να μάθει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Ο τραυματίας υποστήριξε στις Αρχές ότι τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους επιτέθηκαν βίαια. Ωστόσο, οι αξιωματικοί του Εγκληματολογικού της Ασφάλειας Αττικής δεν βρήκαν ίχνη παραβίασης της πόρτας, κάτι που εντείνει τον προβληματισμό τους και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών.

Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, με την Αστυνομία να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για προϊόντα κλοπής.