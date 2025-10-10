Αναστάτωση έχει ξεσπάσει στις φυλακές Δομοκού, καθώς κρατούμενος που μεταφέρθηκε από τον Κορυδαλλό βρέθηκε θετικός σε φυματίωση.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ήρθε με μεταγωγή από τις Φυλακές Κορυδαλλού και βρέθηκε στις εξετάσεις με ενεργή λοίμωξη από φυματίωση. Ο λόγος για Πακιστανό κρατούμενο των Φυλακών Δομοκού, ο οποίος έθεσε σε συναγερμό τις Υπηρεσίες Υγείας.

Ο ίδιος νοσηλεύεται από τις 26 Σεπτεμβρίου στο ειδικό δωμάτιο – κελί του Νοσοκομείου Λαμίας και η πορεία της υγείας του κρίνεται πολύ καλή, ωστόσο η αγωγή με τα αντιβιοτικά που καταπολεμούν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης θα του χορηγούνται για τουλάχιστον 15 ημέρες ακόμη στον ίδιο χώρο.

Συγχρόνως κλιμάκιο του Νοσοκομείου Λαμίας, προχώρησε σε δοκιμασία Mantoux σε κρατούμενους που βρισκόντουσαν στην ίδια πτέρυγα με τον Πακιστανό κρατούμενο, εντοπίζοντας ακόμη 19 άτομα που έφεραν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης χωρίς να σημαίνει ότι νοσούν από αυτό.

Προκειμένου να εντοπίσουν αν πραγματικά είναι ενεργή η νόσος και οι 19 έβγαλαν ακτινογραφίες στο Κέντρο Υγείας Δομοκού, οι οποίες και εξετάστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας. Από αυτές οι 6 κρίθηκαν για επαναξιολόγηση με επιπλέον εξετάσεις και αξονική τομογραφία ξεκινώντας από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, κανείς τους δεν αισθάνεται άρρωστος, δεν έχουν συμπτώματα, παρά μόνο έχουν θετική δερμοαντίδραση Mantoux. Για το αν είναι ενεργή η νόσος, άρα μπορούν και να τη μεταδώσουν, τα αποτελέσματα θα είναι γνωστό τα επόμενα 24ωρα.