Το πρωί της Πέμπτης θα ανοίξει η πέμπτη διαθήκη του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Μεσσηνία. Ο 68χρονος σύμφωνα με μαρτυρίες το θέμα είχε δύσκολο χαρακτήρα και είχε αλλάξει τουλάχιστον 5-6 φορές τη διαθήκη του.

Ο 68χρονος είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Εκτός από το κάμπινγκ ο άτυχος άνδρας είχε και μια δεύτερη επιχείρηση στην περιοχή της Φοινικούντας. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων. Στο ίδιο οίκημα υπάρχει και μια πισίνα, ενώ από τις εικόνες του Live News φαίνεται ότι πρόκειται για έναν μεγάλο πολυχώρο που καταλήγει μέχρι την παραλία.

Είναι μάλιστα το πρώτο σημείο είναι το πρώτο που συναντά κανείς στην περιοχή της Φοινικούντας, η οποία αποπνέει μια αίσθηση χλιδής, καθώς είναι ένα σημείο μέσα στο πράσινο, με θέα απέραντο γαλάζιο, ενώ δίπλα ακριβώς βρίσκεται και το κάμπινγκ που έγινε το έγκλημα.

Αύριο το πρωί με το άνοιγμα της διαθήκης θα γίνει γνωστό σε ποιον θα περάσουν οι επιχειρήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η προηγούμενη διαθήκη που είχε συντάξει ο 68χρονος βρίσκεται στα χέρια των Αρχών και αυτό το στοιχείο ενδεχομένως να βοηθήσει την έρευνα της αστυνομίας.