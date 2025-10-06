Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε νέο αίτημα στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή της κόρης της Μάρθης.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά αίτημα που καταθέτει η μητέρα του θύματος, επιμένοντας στη διενέργεια νέων επιστημονικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου η κυρία Καρυστιανού είχε υποβάλει προηγούμενο αίτημα εκταφής της σορού, ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα έγινε δεκτό εκείνο του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα.