Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα, Δευτέρα 6/10 τα δύο αδέρφια τα οποία συμμετείχαν στην ομάδα που έψαχνε για λίρες στους Γόννους Λάρισας. Με τις απολογίες τους κλείνει ο πρώτος κύκλος αυτής της περιπέτειας που κατέληξε σε τραγωδία για έναν 53χρονο από τη Μαγνησία.

Οι τέσσερις έψαχναν σε ένα σπήλαιο -αυτοσχέδιο λαγούμι όπως είχε διαμορφωθεί- στην περιοχή των Γόννων, όταν ο 53χρονος παγιδεύτηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Μαζί με τον 53χρονο που τελικά άφησε την τελευταία του πνοή ήταν και ένας 77χρονος, ο οποίος συνελήφθη και απολογήθηκε στην ανακρίτρια την Πέμπτη. Μετά την απολογία του, όπως μεταδίδει το larissanet.gr αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα.

Και οι τρεις κατηγορούνται για την κακουργηματική περίπτωση της παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων.