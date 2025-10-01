Νέα στοιχεία που αφορούν τον τραγικό θάνατο 53χρονου που έψαχνε λίρες στη Λάρισα βλέπουν το «φως». Ο άνδρας ξέμεινε από οξυγόνο και έπεσε αναίσθητος.

Ο 53χρονος εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων στους Γόννους Λάρισας ενώ έψαχνε για κρυμμένες λίρες, αργά το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Η επιχείρηση διάσωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Γόννων, σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, διήρκεσε ώρες και περιλάμβανε ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, οι οποίες αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω κατολίσθησης στην πρόσβαση στο σημείο.

Οι Αρχές κατάφεραν να του φέρουν οξυγόνο και μετά από πολλές ώρες κατάφεραν να τον βγάλουν από τη σπηλιά και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν 4 άτομα τα οποία έψαχναν λίρες μέσα στη σπηλιά. Οι κάτοικοι λένε ότι τα άτομα αυτά άνοιξαν μία σήραγγα περίπου 25 μέτρων βάθους για να ψάξουν για λίρες.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 1/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» φαίνεται ότι υπήρχε κάποιο ατύχημα και εγκλωβίστηκε στη σπηλιά.

Ένας 78χρονος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δύο άλλοι αναζητούνται.