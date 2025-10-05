Με τραγικό τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του ένας 48χρονος που διέμενε στο χωρίο Καλυθιές της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο 48χρονος αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι όπου διέμεινε χρησιμοποιώντας καλώδιο.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από τους γείτονες που ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία αλλά δυστυχώς όταν οι διασώστες έφθασαν στο σημείο όλα ήταν πλέον αργά.

Ο άτυχος 48χρονος από τις πρώτες πληροφορίες που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές, έπασχε το τελευταίο χρονικό διάστημα από διάφορα ψυχολογικά προβλήματα.