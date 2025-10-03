Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την καταδρομική επίθεση περίπου 30 κουκουλοφόρων σε σχολείο στο Περιστέρι βλέπει το «φως» της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα οι δράστες τρέχουν προς το προαύλιο, κρατούσαν ρόπαλα, πέτρες και τσάντες με νεράντζια και τούβλα.

«Ακούσαμε φωνές και μας είπε ο καθηγητής να κλείσουμε τα παράθυρα και αρχίσανε και πετάγανε διάφορα, νεράντζια, αυγά, ένα κομμάτι τούβλο πετάξανε κιόλας», αναφέρει μαθητής του σχολείου.

Από την καταδρομική επίθεση τραυματίστηκαν τρεις καθηγητές, οι οποίοι προσπάθησαν να προστατέψουν τα παιδιά από την επίθεση.

Κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές από το σχολείο και κάλεσαν την αστυνομία. Μόλις οι δράστες το αντιλήφθηκαν εξαφανίστηκαν. Από την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε ένας ανήλικος, που συμμετείχε στην επίθεση, τον οποίο αναγνώρισαν οι καθηγητές του σχολείου.