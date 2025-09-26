Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο 133ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας σοκ σε διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι αντίκρισαν έναν άνδρα να επιτίθεται βίαια στη σύντροφό του και να την αφήνει γυμνή στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά από έντονο καβγά που ξέσπασε μέσα στο αυτοκίνητο του ζευγαριού, στο οποίο επέβαιναν επίσης οι ηλικιωμένοι γονείς του άνδρα, με καταγωγή από τη Φθιώτιδα.

Όπως κατέθεσε στις αρχές ο 84χρονος πατέρας του δράστη, ο γιος του άρχισε να χτυπά την 35χρονη γυναίκα στο πρόσωπο, εξοργισμένος επειδή του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, της αφαίρεσε τα ρούχα και τη χτύπησε ξανά μόλις την κατέβασε από το όχημα, παρά την παρουσία των γονιών του – με τη μητέρα του μάλιστα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, έντρομο, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, καταγγέλλοντας την κακοποίηση της γυναίκας. Ωστόσο, ενώπιον του Δικαστηρίου, το φερόμενο ως θύμα υποστήριξε ότι τα τραύματα στο πρόσωπό της προκλήθηκαν από χτύπημα στο ταμπλό του αυτοκινήτου, ενώ για τα εγκαύματα στο σώμα της ανέφερε ότι προήλθαν από εντριβές με οινόπνευμα. Παραδέχτηκε μόνο τη λογομαχία με τον σύντροφό της.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε μόνο ένα χαστούκι.

Παρόλα αυτά, η κατάθεση του πατέρα του δράστη, καθώς και των αστυνομικών που βρέθηκαν στο σημείο, κρίθηκαν επαρκείς από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, το οποίο έκρινε τον άνδρα ένοχο για ενδοοικογενειακή βία.

Το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή, χωρίς δυνατότητα μετατροπής ή ανασταλτικού αποτελέσματος σε περίπτωση έφεσης, οδηγώντας τον άμεσα στη φυλακή. Το μόνο που του αναγνωρίστηκε ήταν η αφαίρεση μίας ημέρας κράτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.