Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της κρυφά για να παίρνει τη σύνταξη της, καθώς φαίνεται ότι διέδιδε ψέματα για το ίδιο της το παιδί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή Live News, ο γιος της 62χρονης έδωσε συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε τη γιαγιά του καθημερινά και πως η τελευταία φορά που εκείνος είδε ζωντανή τη γιαγιά του ήταν στις 3-4 Ιανουαρίου 2021.

Ρωτήθηκε για το εάν η μητέρα του είχε βίαιη συμπεριφορά και απάντησε αρνητικά ενώ στο ερώτημα εάν μπορεί να υποδείξει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που ενδέχεται να γνωρίζει τι συνέβη απάντησε πως δεν θέλει να απαντήσει.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, η 62χρονη έλεγε πως ο γιος της ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά και πως του έχει στείλει χρήματα για απεξαρτήσεις. Σύμφωνα όμως με τις Αρχές, έχει διαπιστωθεί πως αυτό είναι ψευδές.

Παράλληλα, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη και καλούνται για καταθέσεις υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και γιατροί ενώ ενδέχεται να υπάρξει και άρση απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα ώστε να διαπιστωθεί τι συνέβη το επίμαχο διάστημα.

Σημειώνεται, ότι κρίσιμο θεωρείται το ποιος βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της καθώς υπάρχει αναφορά στις Αρχές πως πλήρωσε 1.000-1.500 ευρώ κάποιον για να τη βοηθήσει και μαζί μετέφεραν τη μητέρα της στον λάκκο.