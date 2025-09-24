Δύο άνδρες συνελήφθησαν για απόπειρα εξαπάτησης πολιτών σε Πιερία και Πέλλα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «λογιστή».

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, που καταγγέλθηκαν το προηγούμενο 24ωρο, με κοινό παρονομαστή ότι οι δράστες, προσποιούμενοι τους συνεργάτες λογιστών, πρόκειται δήθεν να καταγράψουν ή φωτογραφήσουν μετρητά και κοσμήματα των υποψήφιων θυμάτων, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που προηγήθηκε με συνεργούς τους.

Η πρώτη περίπτωση σύλληψης αφορά 25χρονο σε περιοχή της Κατερίνης, ο οποίος επιδίωξε να παραλάβει από 65χρονη το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Τη στιγμή του εντοπισμού του, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, απωθώντας αστυνομικό, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του συνεργού του, που τον μετέφερε με αυτοκίνητο στο σημείο.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά 23χρονο στην Πέλλα, με υποψήφιο θύμα έναν 78χρονο, από τον οποίο αποπειράθηκε να αποσπάσει 5.000 ευρώ και κοσμήματα, ενώ κατά τη στιγμή της σύλληψής του φέρεται να άσκησε σωματική βία κατά αστυνομικού, επιχειρώντας να διαφύγει. Η εις βάρος του δικογραφία περιλαμβάνει συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι συλληφθέντες (ημεδαποί) οδηγούνται στις κατά τόπους εισαγγελικές Αρχές.