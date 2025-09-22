Με συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία, καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, ο 44χρονος – σήμερα – από τη Μαλεσίνα, που τον Αύγουστο του 2021 είχε μαχαιρώσει πάνω από το στήθος τον φίλο του (46 χρονών σήμερα) για τα μάτια μιας γυναίκας.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Το Δικαστήριο έδωσε 3ετή αναστολή στην ποινή, αφαιρώντας και τη μία ημέρα κράτησης.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο το επεισόδιο που έλαβε χώρα νωρίς το βράδυ της 9ης Αυγούστου, το είχε ξεκινήσει ο φίλος του, όταν άρχισε να χτυπά μια κοινή τους φίλη κι εκείνος μπήκε στη μέση να την υπερασπιστεί. Τότε ο 46χρονος του επιτέθηκε με τσεκούρι και εκείνος αμύνθηκε, όπως υποστήριξε, χτυπώντας τον με το ίδιο όπλο αν και από τη διαδικασία αποδείχτηκε ότι το θύμα χτυπήθηκε από μαχαίρι.

Ο 46χρονος είχε διακομιστεί με ιδία μέσα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και εν συνεχεία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε παραγγελθεί η μεταφορά του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» για νοσηλεία, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία.