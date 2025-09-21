Νεκρός είναι ο 40χρονος οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ της Κυριακής «καρφώθηκε» σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Τζαβέλλα στον Πειραιά.

Την ίδια ώρα, η ηλικίας 33 ετών συνοδηγός του γκρι οχήματος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η παρέμβαση 5 πυροσβεστών με 2 οχήματα, οι οποίοι παρέδωσαν τα δύο άτομα στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις τους.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε η Τροχαία Πειραιά, ενώ ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου έχασε από άγνωστη αιτία τον έλεγχο και «ξήλωσε» 4-5 κολωνάκια πεζοδρομίου πριν καταλήξει πάνω στην κολώνα ηλεκτροφωτισμού.