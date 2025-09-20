Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί στην Πάτρα ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μαθητές Γυμνασίων ήρθαν σε συμπλοκή με πρωτοφανή σκληρότητα για ασήμαντη αφορμή.

Σύμφωνα με το tempo24, οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι και όταν εντόπισαν τον 15χρονο μαθητή στο δρόμο, τον χτύπησαν με μανία, προκαλώντας του κατάγματα στη γνάθο και τη μύτη. Ο αιμόφυρτος μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο, ενώ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του στο πρόσωπο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» για χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το βράδυ σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις ανήλικοι δράστες, δύο 15χρονοι Πατρινοί και ένας 16χρονος αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, πλησίασαν τον μαθητή και του επιτέθηκαν με απίστευτη βία.

Το θύμα υπέστη σοκ και ήταν αδύναμο να αντιδράσει, ενώ το περιβάλλον του δήλωσε στις αρχές ότι υπέστη σοβαρές κακώσεις. Η Ασφάλεια Πατρών επενέβη άμεσα, ταυτοποίησε τους δράστες και τους συνέλαβε, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους τρεις δράστες φοιτούσε στο ίδιο σχολείο με το θύμα και είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε περιστατικά bullying. Οι άλλοι δύο ανήλικοι φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα και η Ασφάλεια διερευνά αν υπήρχε προηγούμενη αντιπαράθεση με τον 15χρονο.

Οι τρεις συλληφθέντες κρατούνται και σήμερα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Παράλληλα, συνελήφθη ένας γονέας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές αναζητούν τους γονείς των άλλων δύο δραστών που συμμετείχαν στην επίθεση.