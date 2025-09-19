Άγρια επίθεση από ανήλικους δέχτηκε ένας 15χρονος στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο χειρουργείο με σπασμένη μύτη και κάταγμα στη γνάθο.

Η μητέρα του μιλώντας στο Star περιέγραψε την επίθεση που έγινε εκτός σχολικού ωραρίου, αναφέροντας ότι την ειδοποίησαν για το περιστατικό, καθώς ο γιος της ήταν αιμόφυρτος.

«Πήγε να βρει ένα φίλο του να βγούνε βόλτα. Κάποια από το σχολείο του που είναι λίγο “μαγκάκια” τον πλάκωσαν στο ξύλο το απόγευμα. Περιμένουμε να κάνουμε χειρουργείο. Του έχουν σπάσει τη μύτη, έχει κάταγμα στο σαγόνι», είπε χαρακτηριστικά.

«Μία κυρία με πήρε τηλέφωνο ότι χτύπησε το παιδί μου και βγάζει αίμα από τη μύτη», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Περιγράφοντας την τωρινή κατάσταση του παιδιού της, ανέφερε ότι δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί δεν κλείνει το στόμα λόγω του κατάγματος, με αποτέλεσμα να επικοινωνεί με νοήματα ή γράφοντας στο κινητό

«Δεν μπορεί να μιλήσει, έγραφε στο κινητό. Από το κάταγμα δεν μπορεί να κλείσει το στόμα. Μου κάνει νόημα ότι θέλει», είπε η γυναίκα.