«Εγώ είμαι μέλος του ISIS και ομοεθνής μου, επίσης μέλος του ISIS μου έδινε 100 για κάθε φωτιά που βάζω», είχε πει κατά την ανάκρισή του ο 32χρονος Σύρος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω. Η ΕΥΠ κινητοποιήθηκαν άμεσα ώστε να εξετάσουν αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσα υποστήριξε.

Δύο κλιμάκια της ΕΥΠ συνάντησαν τον 32χρονο Σύρο. Ένα των Μυστικών Υπηρεσιών και ένα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Και οι δύο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι μέλος του ISIS και δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με την οργάνωση.

Μετά την διαπίστωση ότι δεν είναι μέλος του ISIS, παραμένει ασαφές ποιος του έταξε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ για να προκαλέσει πυρκαγιές στον Υμηττό. Μιλούσε με ασάφεια περί θρησκείας, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι κάποιος του έδωσε χρήματα για τους εμπρησμούς, όπως αναφέρει το Mega.

Σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Η πρώτη αφορά σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών στο Αιγάλεω. Για την υπόθεση αυτή η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να καταθέσουν τα θύματα. Ο κατηγορούμενος έχει αποδεχθεί τις πράξεις του.

