Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βάλτο Αμφιλοχίας, όταν ένας άνδρας πρώτα έδωσε μπουνιές στη σύζυγό του και στη συνέχεια επιτέθηκε στο παιδί τους.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο 71χρονος φέρεται να χτύπησε τη σύζυγό του με γροθιές στο πρόσωπο. Δεν έμεινε εκεί όμως καθώς φέρεται πως επιτέθηκε και χτύπησε και την κόρη του.

Κλήθηκε στο σημείο η Αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας και του Α.Τ. Εμπεσού.

Ο κατηγορούμενος πέρασε αυτόφωρο και στη συνέχεια εξετάστηκε και από ψυχιάτρους.