Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η απολογία του 13χρονου από τη Λάρισα, που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και εξύβριση μέσω διαδικτύου, με θύμα ένα 11χρονο αγόρι.

Ο ανήλικος κατηγορούνταν ότι δημιούργησε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του 11χρονου.

Ειδικότερα, φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με τη φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή. Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο-επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή από τον 13χρονο, σε κλειστή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 13χρονος ισχυρίστηκε πως το βίντεο που απεικονίζει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης άλλον ανήλικο από τον σχολικό του περίγυρο δεν το κατασκεύασε ο ίδιος, αλλά το βρήκε σε κλειστή ομάδα στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, το ανέβασε σε διαφορετική κλειστή ομάδα για να ενημερωθεί -όπως ισχυρίστηκε- συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου, σύμφωνα με το larissanet.

Έπειτα από την απολογία του, ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται, ότι το συμβάν έγινε γνωστό στις Αρχές την Κυριακή και ο ανήλικος είχε κρατηθεί δύο μέρες μέχρι να απολογηθεί.