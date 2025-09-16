Υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με δράστη έναν ανήλικο μόλις 13 ετών, μαθητή της πρώτης γυμνασίου και θύμα ένα 11χρονο αγόρι έχει σοκάρει τη Λάρισα, η οποία αποκαλύφθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Ο ανήλικος φέρεται να δημιούργησε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ενός 11χρονου.

Ειδικότερα, φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με τη φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή. Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο-επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή, από τον 13χρονο σε κλειστή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το onlarissa.

Ο μαθητής συνελήφθη σε περιοχή της Αγιάς και του ασκήθηκε δίωξη.

Αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιων της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς τη Δευτέρα ζήτησε και πήρε προθεσμία.