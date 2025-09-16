Την πόρτα της φυλακής πέρασε χθες, Δευτέρα 16/9 ο 42χρονος μαστροπός με το ψευδώνυμο «κοντός» που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε ακόμη και ανήλικες. Ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος λέγοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν λόγω οικονομικών διαφωνιών.

Ο 42χρονος, που κατηγορείται για μαστροπεία, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 42χρονος μαστροπός

«Υπάρχουν συμφωνητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική μας σχέση»

«Όσα μου καταλογίζουν οι καταγγέλλουσες είναι ψέματα. Υπάρχουν συμφωνητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική μας σχέση.

Οι κυρίες λάμβαναν ποσοστά επί των πωλήσεων και επειδή τα ποσοστά δεν τους αρκούσαν έστησαν τη σκευωρία για να με εκδικηθούν», υποστήριξε ο 42χρονος ο οποίος δηλώνει πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών και επιχειρηματίας και προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως «νόμιμο παραγωγό».

Η δράση του από το 2016 έως το 2022 και η γνωριμία του με τις Αρχές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος κατηγορείται ότι από το 2016 έως το 2022 βίαζε, έδινε ναρκωτικά και εξέδιδε τουλάχιστον πέντε γυναίκες. Ανάμεσα στα θύματά του βρίσκεται και μια ανήλικη, την οποία γνώρισε όταν εργαζόταν για μικρό διάστημα στο κατάστημά του στη Γλυφάδα.

Ο 42χρονος όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 16/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Είχε συλληφθεί τέσσερις φορές για υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων και μαστροπείας. Ωστόσο, κάθε φορά αθωωνόταν και συνέχιζε τη δράση του.

Οι Αρχές μιλούν για μια καλά οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με κίνητρο το χρήμα.