Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 42χρονος ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό.

Ανακριτής και εισαγγελεας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι είναι αθώος και αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Ο 42χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι παραγωγός ερωτικών ταινιών και να εξωθούσε νεαρά κορίτσια στην πορνεία, σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε πως οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, γιατί ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

Ο 42χρονος ο οποίος είχε το παρατσούκλι «κοντός», σύμφωνα με τις Αρχές, έβρισκε νεαρές γυναίκες, κάποιες εξ αυτών μάλιστα ήταν και ανήλικες, και τάζοντάς τους χρήματα και φήμη τις εξωθούσε στην πορνεία.

Όπως επισημαίνουν στις καταγγελίες τους οι κοπέλες που εξέδιδε, τις εξανάγκαζε σε χρήση ναρκωτικών, τις εκβίαζε και τις απειλούσε στην προσπάθειά τους να ξεμπλέξουν από το κύκλωμα.