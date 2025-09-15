«Χέρια άνομα σου στέρησαν το οξυγόνο, “ζώα” δίποδα σού κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο, στόματα αήθη λοιδόρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα», γράφει η πρώην προϊστάμενη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, μητέρα του Βασίλη Καλογήρου.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου, δημοσιοποιήθηκε εισαγγελική διάταξη σχετικά με τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, η οποία ουσιαστικά έριξε τίτλους τέλους στην υπόθεση. Σύμφωνα με το πόρισμα, το τραγικό περιστατικό αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα ευρήματα «καθιστούν ισχυρή ως αιτία θανάτου την εκδοχή της θανατηφόρου υποθερμίας».

Χέρια άνομα σου στέρησαν το οξυγόνο, “ζώα” δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο, στόματα αήθη λοιδόρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέμματα ως γεγονότα. Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευτήκαμε. Για εσένα είναι στεφάνια αγγελικά, για εμάς είναι πόνος παιδί μου.

Τον βίωσες Μπιλάκο μου τον Σταυρό σου. Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου. Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί. Πολλές παρηγορίες μας έστειλε και στέλνει ο καλός μας Θεός με πολλά σημεία, για το πώς είσαι εκεί πάνω. Κι ας γελάσουν, ας ειρωνευθούν όσοι δεν πιστεύουν. Γελάστε, λάσπη ιαματική μας ρίχνετε. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός! Τον κέρδισες Μπιλάκο τον Παράδεισο, το ΦΩΣ, που είναι ο Χριστός, με τον Σταυρό σου. Εμείς εδώ δοξολογούμε τον Θεό για όλα αυτά, αλλά, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε ανθρωπίνως και νομίμως να ενεργούμε για την ΑΛΗΘΕΙΑ, όσο έχουμε πνοή».