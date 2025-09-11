Τον βιασμό της από τον πρώην σύζυγό της κατήγγειλε μια 25χρονη νεαρή γυναίκα από την Πάτρα.

Όπως κατήγγειλε στις Αρχές η 25χρονη, τον επισκέφτηκε στο σπίτι του «προκειμένου να κουβεντιάσουν» και εκείνος την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα, σύμφωνα με το pelop.gr.

Ο 31χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και δημιουργήθηκε δικογραφία για βιασμό σε βάρος του.

Το περιστατικό συνέβη ξημερώματα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, αλλά καταγγέλθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πατρών.