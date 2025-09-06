Συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου ώρα στο κέντρο της Αθήνας δύο άτομα από αστυνομικούς των προελέγχων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με ομάδα ΔΙΑΣ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εγκληματικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 20χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν πέντε εμπρηστικοί μηχανισμοί, full face και γάντια, καθώς και για έναν 17χρονο, που είχε στην κατοχή του σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.