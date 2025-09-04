Γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό 18χρονης κοπέλας.

Η νεαρή υποστήριξε, σε μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του παθολόγου, ότι, όταν επισκέφθηκε το ιατρείο του για εξετάσεις, εκείνος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Μαίρης Τζώρα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κοπέλα έφυγε τρομοκρατημένη, ενημέρωσε τη μητέρα της και προχώρησε αμέσως στην καταγγελία.

Ο γιατρός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε, κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Ο γιατρός είναι ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία και πατέρας δύο παιδιών.