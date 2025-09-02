Προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου, και τραυμάτισε σοβαρά την 8χρονη Μαρία που συνόδευε, την περασμένη Παρασκευή, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει, ωστόσο έχοντας σκυμμένο το κεφάλι δεν απάντησε.

Το 8χρονο παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με κατάγματα και μώλωπες. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Σήμερα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 86χρονης, που έγινε «ασπίδα» για να σώσει το κοριτσάκι.