Αποτροπιασμό προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη φρίκη που έζησε μία 23χρονη στα Χανιά. Η κοπέλα έπεσε θύμα του 21χρονου συντρόφου της που αποπειράθηκε να τη σκοτώσει.

Όπως κατήγγειλε στις Αρχές η νεαρή, όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά που είχε με τον 21χρονο, ενώ ήταν στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων. Τότε αυτός την ξυλοκόπησε βάναυσα.

Τύλιξε τα χέρια του στον λαιμό της και προσπάθησε να την πνίξει

Στη συνέχεια, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 2/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο 21χρονος πέταξε την 23χρονη έξω από το σπίτι, την έσυρε από τα μαλλιά σε ένα κοντινό ερημικό χωράφι, και εκεί, αφού πρώτα τη χτύπησε, τύλιξε τα χέρια του στον λαιμό της και προσπάθησε να την πνίξει.

Η νεαρή φώναζε δυνατά για βοήθεια και ύστερα από λίγα λεπτά κατάφερε να ξεφύγει. Ο 21χρονος ωστόσο μπήκε στο αυτοκίνητό του, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να την πατήσει.

Η κοπέλα τελικά ξέφυγε, σώθηκε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα όπου προχώρησε σε καταγγελία. Ο 21χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Ο 21χρονος είχε συλληφθεί πριν από λίγους μήνες πάλι για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 23χρονης, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.