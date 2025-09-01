Τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε ένας 71χρονος, ο οποίος κατά τη διάρκεια κυνηγιού δέχθηκε πυροβολισμό από άλλον κυνηγό.

Το ατύχημα έγινε σε περιοχή του Παρακαλάμου όπου ομάδα κυνηγών είχε βάλει «παγάνα», τακτική που ακολουθείται στο κυνήγι του αγριογούρουνου, σύμφωνα με το epiruspost.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ένας 63χρονος πυροβόλησε πιστεύοντας ότι πρόκειται για το θήραμα.

Όμως τα σκάγια βρήκαν τον φίλο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στο χώρο της κεφαλής και του προσώπου.

Ο 63χρονος μετά το ατύχημα συνελήφθη και κρατείται.