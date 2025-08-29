Ως πατέρα ενός βρέφους 6 μηνών που βαφτίζονταν σε 20 μέρες και ως άτομο «υπεράνω πάσης υποψίας» περιγράφουν τον 43χρονο που συνελήφθη στην Παλλήνη για υλικό παιδικής πορνογραφίας και κρυφή κάμερα στις τουαλέτες της επιχειρήσεις που εργαζόταν.

Ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ωστόσο υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, όπως αν διακινούσε τα βίντεο που τραβούσε παράνομα, γιατί είχε κάμερες ακόμα και στην τουαλέτα του σπιτιού του, όπως και αν μοιράζονταν το σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με το Live News οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, με τον άνδρα να αρνείται τα πάντα.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν μια συνάδελφος του 43χρονου, εντόπισε την κρυφή κάμερα στην τουαλέτα της εταιρείας που εργαζόταν. Ταχύτατα οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, από την προανάκριση προέκυψε ότι η κάμερα είχε τοποθετηθεί από τον κατηγορούμενο, καθώς είχε καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό να προβαίνει σε ρύθμιση αυτής.

Κάθε πρωί ο 43χρονος πήγαινε στις γυναικείες τουαλέτες και ρύθμιζε την κρυφή κάμερα. Παραμένει άγνωστο πότε και πώς βρήκε τον τρόπο να την τοποθετήσει.

Η ίδια κάμερα όμως είχε καταγράψει τις σκοτεινές κινήσεις του 43χρονου και το υλικό έφτασε στα χέρια της αστυνομίας. Χωρίς να ειδοποιηθεί από τους προϊσταμένους του, που γνώριζαν για την αστυνομική έρευνα, βρέθηκε στις αρχές του μήνα, απέναντι από αστυνομικούς στο σπίτι του.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας διενεργήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του κατηγορουμένου στη Νίκαια, όπου ο ίδιος εντοπίστηκε και συνελήφθη, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχεθήκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης).