Ελεύθερος αφέθηκε ένας 43χρονος εργαζόμενος στην Παλλήνη, ο οποίος είχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, αλλά και εγκαταστήσει κάμερα με ήχο στις γυναίκες τουαλέτες της επιχείρησης που εργαζόταν.

Σύμφωνα με το Live News, κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης είχαν καταγράψει τον 43χρονο να πηγαίνει καθημερινά στην τουαλέτα και να αλλάζει την κάρτα μνήμης από την κρυφή κάμερα. Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται όμως, μετά από καταγγελία 50χρονης συναδέλφου, που βρήκε την κάμερα.

Η επιχείρηση δήλωσε άγνοια και οι αστυνομικοί περίμεναν τον 43χρονο να επιστρέψει από τις διακοπές του, ώστε να κάνουν έφοδο σπίτι του που βρίσκεται στο Παγκράτι.

Πράγματι, ο άνδρας επέστρεψε από τις διακοπές και βρήκε ένστολους να τον περιμένουν έξω από την πόρτα του. Από τις έρευνες στο σπίτι διαπιστώθηκε πως είχε υλικό παιδικής πορνογραφίας με σκληρές εικόνες κακοποίησης μικρών παιδιών.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πρώτα κατηγορήθηκε για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και μετά για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με καταβολή προστίμου 5.000 ευρώ, εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.