Μεγάλη ταχύτητα φέρεται να είχε αναπτύξει η πολυτελής μαύρη Porsche, που τα ξημερώματα ενεπλάκη σε τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του voria.gr, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, του οποίου η οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενη προς Χαλκιδική.

Η μαύρη Porsche που περνά από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα (στο 0:20):

Η Τροχαία έρευνα εάν η 45χρονη οδηγός κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ’ έξω, ώστε να απεγκλωβιστεί από το όχημά της.

Με τον Τρύφωνα Σαμαρά ήταν στην Porsche πριν το τροχαίο η 45χρονη στη Θεσσαλονίκη

Με τον Τρύφωνα Σαμαρά αλλά και δύο ακόμα κοπέλες βρισκόταν στο αμάξι η ιδιοκτήτρια της Porsche λίγη ώρα πριν το ατύχημα που προκάλεσε.

Ο γνωστός κομμωτής δεν είχε καμία εμπλοκή με το τροχαίο, όμως είχε γνωριστεί με την ιδιοκτήτρια του οχήματος λίγο νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που θα έκαναν. «Ήμουν καλεσμένος ενός δημοσιογράφου για να γνωρίσω την κοπέλα, γιατί θα κάναμε ένα διαφημιστικό με την Porsche και άλλα αμάξια. Κάνει δουλειές με αυτοκίνητα. Χθες τη γνώρισα» αναφέρει ο Τρύφων Σαμαράς μιλώντας στο Live News του MEGA.

Ο ίδιος συνεχίζει: «Πήγαμε για διασκέδαση σε κέντρο διασκέδασης, πήγαμε με την Porsche που ήμουν συνοδηγός και οδηγούσε η φίλη της. Γύρω στις 2 και κάτι και πήγαμε κοντά στο λιμάνι. Μείναμε εκεί μέχρι τις 03:45. Μετά μας έφεραν τα δύο κορίτσια στο ξενοδοχείο που μέναμε. Με την Porsche με πήγαν στο ξενοδοχείο. Ήμουν ήσυχος ότι θα πάνε καλά, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Πάλι η φίλη της οδηγούσε γι’ αυτό και ήμουν ήσυχος. Ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε. Φαινόταν κάπως, αλλά όχι ότι τη μαζεύαμε. Αλλά οδηγούσε η φίλη της».

Η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche παραδέχτηκε πως οδηγούσε την ώρα του τροχαίου – Βγήκε θετική σε αλκοτέστ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, η 45χρονη παραδέχτηκε πως εκείνη οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο την ώρα που σημειώθηκε το τροχαίο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ.

Η γυναίκα θα οδηγηθεί και στο νοσοκομείο για να γίνει αιμοληψία για μια πιο ακριβή μέτρηση

Σημειώνεται πως η Porsche συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο άτομα- ένας άνδρας και μία γυναίκα (νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ).

Το όχημα ιδιοκτησίας της 45χρονης είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε παράδρομο της εθνικής οδού, έχοντας υποστεί υλικές ζημιές από τη σύγκρουση.